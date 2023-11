Il Milan cerca il centravanti: Moncada osserva Guirassy a Stoccarda. Adams l'alternativa

I PROFILI

Servono 20 milioni di euro per la punta dello Stoccarda che ha segnato 15 gol in 9 partite in questa Bundesliga

Il Milan è alla ricerca da ormai un paio di stagioni di un centravanti affidabile e la ricerca, dopo i primi mesi non convincenti nel ruolo di Okafor e Jovic, continua in Germania. Il profilo seguito da vicino, più precisamente dalla tribuna della MHPArena con Geoffrey Moncada, è Serhou Guirassy che con lo Stoccarda ha vissuto tre mesi di altissimo livello in Bundesliga. Rientrato dall'infortunio dopo due giornate, l'attaccante francese (naturalizzato guineano) ha firmato il successo contro il Dortmund portando a 15 le reti in campionato in 9 presenze.

Nella seconda metà del 2023 l'ex centravanti del Rennes, da un paio di stagioni allo Stoccarda, sta vivendo un momento magico davanti alla porta. A 27 anni compiuti non solo ha aiutato la squadra bavarese a salvarsi nello scorso campionato chiuso con 12 gol in 24 partite, ma a giugno scorso si è sbloccato anche con la nazionale della Guinea trovando i suoi primi due centri prima contro l'Egitto e poi contro il Brasile in amichevole.

La sensazione per gli uomini di mercato del Milan, ma non solo visto che il suo profilo è stato seguito anche dall'Inter e da diverse società in giro per l'Europa, è di trovarsi di fronte a un attaccante completamente sbocciato dopo anni di promesse. Un Luca Toni del 2023 che in questa stagione sembra inarrestabile: sa segnare in tutti i modi, sfruttando il fisico e una buona tecnica, unendo a tutto questo una buona velocità e inventiva nell'uno contro uno. L'attacco della profondità è la sua specialità e questa caratteristica è allo studio degli uomini mercato del Milan per capire l'adattabilità al gioco di Stefano Pioli.

Rispetto alla scorsa stagione però qualcosa è notevolmente cambiato: il prezzo del cartellino. Nel 2022/23 lo Stoccarda lottava per non retrocedere in Bundesliga e Guirassy sembrava disputare una stagione piuttosto prolifica ma tutta da confermare. Ora, con numeri alla Kane, Lewandowski e Haaland per restare nel calcio tedesco, la volontà di monetizzare dello Stoccarda è evidente e la clausola rescissoria da 20 milioni di euro diventa l'unico modo per abbozzare una trattativa.

© Getty Images

Moncada era presente sugli spalti nel 2-1 dello Stoccarda sul Dortmund, probabilmente anche per studiare da vicino i prossimi avversari in Champions League in una sfida da alta classifica a carte scoperte, ma resta da capire quanto la trattativa si possa imbastire per gennaio.

L'alternativa non manca sul taccuino del dirigente rossonero e riporta in Ligue 1, più precisamente a Montpellier. Akor Adams, nigeriano classe 2000, è grande protagonista in questo inizio di stagione con 7 reti in 11 presenze, meno solo di Mbappé.