Athekame vuole il Milan, Young Boys avvisato: si lavora per chiudere, le cifre dell'affare

La trattativa potrebbe chiudersi nelle prossime ore: club al lavoro
Il Milan preme per chiudere già oggi la trattativa con lo Young Boys riguardo Zachary Athekame, terzino destro degli svizzero e obiettivo dichiarato dei rossoneri. Il 20enne ha espresso al club svizzero la volontà di trasferirsi a Milano e in queste ore le due parti sono al lavoro per raggiungere l'intesa definitiva. L'affare, scrive Fabrizio Romano, è in via di definizione e dovrebbe andare in porto per una cifra vicina ai 10 milioni di euro.
Classe 2003, Athekame è cresciuto nel Servette prima di imporsi a buoni livelli con lo Young Boys dove ha raggiunto un discreto livello anche meritandosi la chiamata dell'Under 21 svizzera. Al Milan si piazzerebbe sulla fascia destra, occupata da Alexis Saelemaekers nel 3-5-2 schierato da Massimiliano Allegri in queste prime uscite. Athekame, con i gialloneri, ha prettamente occupato il ruolo di esterno basso in una difesa a quattro.
