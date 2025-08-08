Athekame vuole il Milan, Young Boys avvisato: si lavora per chiudere, le cifre dell'affare

Il Milan preme per chiudere già oggi la trattativa con lo Young Boys riguardo Zachary Athekame, terzino destro degli svizzero e obiettivo dichiarato dei rossoneri. Il 20enne ha espresso al club svizzero la volontà di trasferirsi a Milano e in queste ore le due parti sono al lavoro per raggiungere l'intesa definitiva. L'affare, scrive Fabrizio Romano, è in via di definizione e dovrebbe andare in porto per una cifra vicina ai 10 milioni di euro.