Milan, ufficiale la cessione di Pellegrino al Boca Juniors

Tramite i propri profili social il Boca Juniors ha ufficializzato l'acquisto dal Milan del difensore argentino Marco Pellegrino. Dopo esser arrivato a Milano per circa 4 milioni di euro, il centrale classe 2002 ha giocato una sola partita con la maglia rossonera, prima di essere ceduto in prestito nel gennaio del 2024 alla Salernitana. La scorsa estate Pellegrino è tornato in prestito in Argentina, prima con la maglia dell'Independiente prima di rendersi protagonista nel 2025 con l'Huracan. Il Boca Juniors ha trovato l'accordo con il Milan per una cifra vicina ai 3,5 milioni di euro e Pellegrino sarà a disposizione per il Mondiale per club.