Mercato

L'Atalanta non molla Muniz: offerta da 40 milioni al Fulham

13 Ago 2025 - 08:00

L'Atalanta ha scelto: il sostituto di Mateo Retegui nei piani degli orobici è Rodrigo Muniz. Il brasiliano del Fulham è il primo obiettivo per il reparto offensivo tanto che, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, i bergamaschi avrebbero presentato un'offerta da 35 milioni più 5 di bonus per portare via il classe 2001 da Craven Cottage. Un'offerta che sta facendo tentennare gli inglesi che però, prima di cedere il loro attaccante, vorrebbero individuarne il sostituto. La pista che porta Muniz a Bergamo però è sempre più calda. 

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:04
Newcastle: arriva Ramsey dall'Aston Villa
11:21
Udinese ingaggia lo scozzese Lennon Miller
11:20
Inter, su Asllani non solo il Torino: contatti con il Bologna
10:36
Sassuolo, ecco il portiere: ufficiale l'ingaggio di Murić
10:18
El Bilal Tourè lascia l'Atalanta: corsa tra tre club esteri