L'Atalanta non molla Muniz: offerta da 40 milioni al Fulham

L'Atalanta ha scelto: il sostituto di Mateo Retegui nei piani degli orobici è Rodrigo Muniz. Il brasiliano del Fulham è il primo obiettivo per il reparto offensivo tanto che, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, i bergamaschi avrebbero presentato un'offerta da 35 milioni più 5 di bonus per portare via il classe 2001 da Craven Cottage. Un'offerta che sta facendo tentennare gli inglesi che però, prima di cedere il loro attaccante, vorrebbero individuarne il sostituto. La pista che porta Muniz a Bergamo però è sempre più calda.