Il Milan potrebbe puntare su Giovanni Fabbian per l'estate, tuttavia il giovane del Bologna è ancora legato, motivo per cui a fine stagione potrebbe rientrare in nerazzurro. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com il centrocampista non è indispensabile per Vincenzo Italiano, tuttavia l'Inter potrebbe far valere una clausola di rientro che possa anticipare i cugini rossoneri.