Milan: non solo il Barcellona su Leao, c'è anche una big inglese

Rafael Leao appare sempre più lontano dal Milan e un suo trasferimento in estate è alquanto probabile. Nonostante ci sia una clausola di 175 milioni di euro che scatterà a fine stagione, il club rossonero sarebbe pronto a cedere qualora arrivasse un'offerta attorno ai 100 milioni con il Barcellona che rimane in pole position. Dall'Inghilterra spunta però una pista che porterebbe alla Premier League con il Liverpool che sarebbe pronto a muoversi per l'attaccante portoghese.