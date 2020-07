Milan, Ibrahimovic: "Così è difficile che resti, Rangnick non so chi sia"

MILAN

"Ibra gioca per vincere qualcosa o sta a casa. Ibra non è un giocatore da Europa League e il Milan non è un club da Europa League". Parole, quelle dell'attaccante svedese, che lo allontanano sempre di più dai colori rossoneri. Futuro già scritto? L'incontro con l'ad Gazidis, dice Ibrahimovic in un'anticipazione dell'intervista su Sportweek, è necessario ma "se le cose stanno così, difficile che rimanga". Poi sull'allenatore destinato a sedere sulla panchina del Milan al posto di Pioli: "Rangnick? Non so chi sia".

"Club senza progetto, se resto è solo per passione", aveva detto Ibra un mese fa nel corso di un confronto a Milanello tra la squadra e Gazidis, esprimendo con la solita schiettezza le perplessità sul Milan del futuro. "Io voglio essere decisivo in campo, non voglio fare la mascotte, Mi dispiace per i tifosi ma può essere che non mi vedano più dal vivo", ha detto dopo la vittoria contro la Juve. E ora altre parole che sanno di sentenza e che più delle altre descrivono le ragioni di un addio.