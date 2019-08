"Il mercato? I dirigenti sanno cosa c'è da fare, vedono gli allenamenti e fanno le loro valutazioni. Io alleno al meglio delle mie possibilità".. Così Marco Giampaolo, allenatore del Milan, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Brescia in campionato. "Io sono contento dei calciatori, poi ci sono altre dinamiche che non conosco e non sono di mia pertinenza", ha aggiunto.