Mercato

Milan, contro il Genoa Norton-Cuffy osservato speciale

07 Gen 2026 - 13:35

La sfida casalinga contro il Genoa di domani sera sarà importante su più fronti per il Milan. I rossoneri avranno l'obbligo di portare a casa i tre punti per continuare la corsa al primo posto ma avranno un occhio di riguardo anche per Brooke Norton-Cuffy. Come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, l'esterno destro rossoblù sarebbe finito nel mirino del Diavolo in vista della sessione estiva di calciomercato. Il Grifone lo valuta tra i 15 e i 20 milioni di euro e sul classe 2004 ci sarebbe anche la Juventus, oltre ad alcuni club di Premier League. 

