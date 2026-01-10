Milan, Allegri non ha rinunciato a Kean: l'ipotesi per l'estate

FIORENTINA – Kean (in forte dubbio), Shom (in forte dubbio), Lamptey, Kouamé © Getty Images
Non è un mistero che Allegri avrebbe preferito Vlahovic o Kean (allenati ai tempi della Juve) al posto di Fullkrug già nel mercato invernale, tanto che il Milan aveva tentato un sondaggio esplorativo per l'attaccante viola, bloccato però sul nascere dalla dirigenza toscana.
La pista potrebbe però riaprirsi in vista della rivoluzione estiva della Fiorentina: nonostante la clausola monstre da 62 milioni sia fuori portata, i rossoneri potrebbero intavolare una trattativa diversa per portare a Milanello l'amico di Leao.
Tuttavia, resta viva anche la suggestione Vlahovic come titolare per giugno, scenario che vedrebbe Fullkrug confermato come vice e l'addio di Gimenez. Lo scrive Tuttosport.