ROMA, ANCHE L'ATLETICO SU MANOLAS

17/04/2019

Difficilmente la Roma del prossimo anno ripartirà da Kostas Manolas. Il difensore greco potrà infatti liberarsi dai giallorossi dietro pagamento della clausola rescissoria fissata a una cifra relativamente bassa (36 milioni di euro) che fa gola a diversi club europei. L’ultimo a essersi messo in fila (ma ci sono anche Juve e Man United) è l’Atletico Madrid, a caccia di un difensore centrale di primo livello in vista della partenza di Godin, che lascerà la Spagna a parametro zero per accasarsi all’Inter. Il club iberico, scrive AS, sta pensando seriamente di puntare su Manolas per rimpiazzarlo.