Milan, per il Fenerbahce oltre a Lookman resta aperta la pista Nkunku. Assist per avere subito Mateta?

Il primo obiettivo, ormai è noto, è Ademola Lookman. Il Fenerbahce è pronto a mettere sul piatto fino a 35 milioni di euro per l'attaccante nigeriano, ma l'Atalanta potrebbe non ritenere sufficiente l'offerta. La trattativa prosegue, però non sono stati registrati passi in avanti nelle ultime ore, con le parti che non sono ancora vicine.