MANOVRE ROSSONERE

Milan, per il Fenerbahce oltre a Lookman resta aperta la pista Nkunku. Assist per avere subito Mateta?

Tedesco vuole l'ex Lipsia in Turchia, ma per ora è un'alternativa al nigeriano dell'Atalanta. I rossoneri alla finestra in attesa di sviluppi

30 Gen 2026 - 10:56
Dal Bosforo a San Siro, passando per Londra e Bergamo. L'intreccio che accompagna il Milan verso le ultime ore della sessione invernale di mercato parte da lontano, ma potrebbe avere conseguenze immediate sulla rosa di Max Allegri. 

Tutto dipende dalle mosse del Fenerbahce, come sempre molto attivo per le operazioni in entrata. Ancora una volta, il club di Istanbul ha messo gli occhi su giocatori della Serie A, stavolta per il suo attacco.

Il primo obiettivo, ormai è noto, è Ademola Lookman. Il Fenerbahce è pronto a mettere sul piatto fino a 35 milioni di euro per l'attaccante nigeriano, ma l'Atalanta potrebbe non ritenere sufficiente l'offerta. La trattativa prosegue, però non sono stati registrati passi in avanti nelle ultime ore, con le parti che non sono ancora vicine. 

Per questo, per il Fenerbahce potrebbe riaprirsi la strada del piano B: Christopher Nkunku. A fare la sua parte per questa alternativa, anche l'allenatore italiano Domenico Tedesco, che aveva allenato il francese al Lipsia nel 2021/22, miglior stagione di Nkunku sul piano realizzativo con 20 reti in Bundesliga. 

La volontà del calciatore, in crescita nelle ultime settimane e che con il rigore al Como ha trovato il quinto timbro stagionale, al momento sembrerebbe quella di restare a Milano. Ma negli ultimi giorni di mercato tutto può accadere, anche in poche ore. 

Così è stato per Jean-Philippe Mateta, con cui il Milan ha trovato l'accordo in vista di giugno. Possibile anticipare il suo arrivo già a gennaio? Molto dipenderà anche dai movimenti legati a Lookman e quindi a Nkunku in direzione Fenerbahce. L'addio dell'attaccante potrebbe convincere la dirigenza rossonera a spingere per portare l'altro francese, quello del Crystal Palace, subito a Milano. 

milan
mercato
fenerbahce
ademola lookman
nkunku

Mercato ora per ora
Vedi tutti
11:02
Colpo di scena Goretzka: lascia il Bayern ma non ora
10:30
Juventus, a breve il rinnovo di McKennie
08:43
Inter, anche la Lazio si unisce alla corsa a Frattesi: pronta l'offerta
00:01
Roma, occhio a Celik in scadenza: no al rinnovo, apertura alla destinazione Juventus
22:16
Toro-Tchoca in stand-by per motivi burocratici