Mendes: "Antonio Silva vuole la Juve e la Juve lo vuole"

Tomori, Hancko e Antonio Silva. Soprattutto Antonio Silva. E' lui il giocatore che la Juve ha individuato per puntellare il suo reparto difensivo e a confermarlo è niente meno che il suo agente, Jorge Mendes. Intercettato a margine del Globe Soccer Awards a Dubai, il procuratore portoghese ha spiegato: "Antonio Silva vuole la Juve e la Juve lo vuole. Adesso tocca al Benfica decidere. Serve un po’ di pazienza, bisogna aspettare qualche giorno. Sono cose che cambiano in 5 minuti durante il mercato, che per ora è ancora chiuso. È un giocatore importante, su di lui c’erano diversi club ma vediamo cosa deciderà il Benfica, che ha l’ultima parola".