Manchester United, ufficiale Hojlund: "Sono pronto per questo grande club"

contratto fino al 2028

L'attaccante danese, che arriva dall'Atalanta per 85 milioni di euro, ha firmato fino a giugno 2028

© Getty Images 1 di 12 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Un tweet per annunciare l'ufficialità del suo arrivo. In casa Manchester United è il giorno di Rasmus Hojlund, prelevato dall'Atalanta per la cifra record di 85 milioni di euro di cui dieci di bonus. Per l'attaccante danese classe 2003, che ha lasciato il club bergamasco a titolo definitivo dopo una sola stagione, contratto fino al 2028 con opzione per un'ulteriore stagione da 5 milioni a stagione più bonus. Hojlund è stato presentato ai tifosi a Old Trafford prima dell'amichevole contro il Lens. "Non è un segreto che sono un tifoso di questo grande club fin da quando ero un ragazzino e sognavo giocare a Old Trafford come giocatore del Manchester United", le prime parole del danese.

"Sono incredibilmente entusiasta di poter trasformare quel sogno in realtà e sono determinato a ripagare la fiducia che il club ha dimostrato in me - ha detto ancora Hojlund al sito ufficiale dei Red Devils - Sono ancora agli inizi della mia carriera, ma so di essere pronto a fare questo passo e giocare con questo gruppo di giocatori di livello mondiale. Dopo aver parlato con il tecnico, sapevo che questo ambiente sarebbe stato perfetto per la mia crescita. Sto assaporando l'opportunità di lavorare con uno dei migliori allenatori del mondo. Sotto la sua guida e il suo aiuto realizzerò grandi cose insieme ai miei nuovi compagni di squadra in questo club speciale".