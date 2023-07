Atalanta: ufficiale El Bilal Touré, Hojlund vicino al Manchester United

mercato

I nerazzurri annunciano l'acquisto più oneroso della loro storia ma stanno per cedere il danese per 65 milioni di euro

L'Atalanta cambia in attacco: annunciato ufficialmente El Bilal Touré, ora è tutto apparecchiato per la cessione di Rasmus Hojlund al Manchester United. Gian Piero Gasperini abbraccia l'attaccante maliano che arriva dall'Almeria, l'acquisto più oneroso della storia dei bergamaschi che spendono 27 milioni di euro più 3 di bonus ma deve lasciar partire il danese che in una sola stagione ha convinto i Red Devils a investire 60 milioni più 5 di bonus.

ATALANTA, UFFICIALE EL BILAL TOURÉ Il via libera al cambio nel reparto offensivo è stato dato dall'annuncio dell'Atalanta, ufficiale l'acquisto di El Bilal Touré dall'Almeria per 30 milioni di euro, bonus compresi. Il giocatore (21 presenze condite da 7 gol e 2 assist nella Liga) ha firmato un quadriennale con opzione sul quinto anno per 1,5 milioni di euro.

MANCHESTER UNITED VICINO A HOJLUND Presto sarà anche la volta di Hojlund in Premier League e un indizio in tal senso è la panchina dell'attaccante nell'amichevole odierna tra Atalanta e Bournemouth. I bergamaschi vogliono arrivare a quota 70 milioni, possibile comunque chiusura a 65 milioni bonus compresi. Hojlund è già d'accordo con i Red Devils per una quinquennale da 5 milioni l'anno più bonus.

