Manchester United, si valuta anche Maresca per il post Amorim

05 Gen 2026 - 23:27

Dopo l'esonero di Ruben Amorim, il Manchester United sta valutando a chi affidare la propria panchina. L'unica certezza è che al momento la squadra è stata affidata a Darren Fletcher, in attesa di capire se si punterà su un traghettatore fino a fine stagione oppure su un top fin da subito. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, lo United starebbe prendendo in considerazione anche il nome di Enzo Maresca, fresco di separazione dal Chelsea. Il direttore sportivo dei Red Devils, Omar Berrada, ha già un legame con l’allenatore italiano, in quanto fu proprio lui a portarlo al Manchester City.

