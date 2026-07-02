MANOVRE NERAZZURRE

Il Como si inserisce per Solet: l'Inter ringrazia e apre la caccia a Chalobah

I lariani si sfilano dalla corsa al difensore del Chelsea che, adesso, potrebbe andare a rinforzare la retroguardia di Chivu

02 Lug 2026 - 07:52
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Dopo aver frettolosamente chiuso le porte al potenziale affare Inter-Nico Paz con l'acquisto del talento argentino per la bellezza di 60 milioni, il Como è pronto a incrociare i guantoni con i nerazzurri anche nella corsa a un difensore. Si tratta del centrale dell'Udinese Solet, da tempo nel mirino dell'Inter che, però, ha nelle ultime settimane preferito prendere tempo. Di qui l'inserimento, al solito abbastanza deciso, del Como, che sarebbe pronto a presentare un'offerta all'Udinese rinunciando, o almeno così pare, alla pista che portava a Chalobah.

Proprio la rinuncia - o presunta tale - al difensore del Chelsea potrebbe spalancare un'autostrada all'Inter che, proprio in difesa, ha bisogno di un paio di rinforzi importanti. Il punto, scrive Pietro Guadagno sul Corriere dello Sport, è questo: qualche giorno fa il club lariano ha presentato un'offerta al Chelsea per Chalobah da 25 milioni più due di bonus. I londinesi, consapevoli dell'interesse di altre squadre per il loro giocatore, hanno alzato l'asticella a 30 milioni cui ne andrebbero aggiunti altri 5 sotto forma di bonus. Una cifra che, evidentemente, il Como ha ritenuto eccessiva e spinto i lariani a cambiare obiettivo prendendo appunto informazioni su Solet. Chalobah però piace, e non da oggi, anche a Marotta che, senza la concorrenza del Como, potrebbe riuscire a strappare uno sconto al Chelsea. Potrebbe, perché nei fatti non è ancora stata presentata nessuna offerta, ma certamente correre da soli è più semplice che farlo con una rivale danarosa al proprio fianco. E allora ecco che lo scenario, oggi del tutto ipotetico, potrebbe essere questo: l'Inter abbandona la pista Solet lasciando via libera al Como e il Como, dal canto suo, si sfila dall'affare Chalobah agevolando l'Inter. Udinese e Chelsea permettendo. 

Nel frattempo, però, dato che di difensori Chivu ne vuole due, i nerazzurri continuano a tenere gli occhi bene aperti in cerca di altre occasioni. Una delle quali, come noto, potrebbe portare a Gianluca Mancini della Roma. Il rinnovo con i giallorossi è ancora in alto mare: l'Inter segue sorniona la situazione e aspetta il momento migliore per affondare il colpo. 

inter
como
oumar solet
chalobah

Ultimi video

01:25
Inter, ecco i nomi nuovi

Inter, ecco i nomi nuovi

02:23
Mercato Juve, Raimondi: "Ecco il favorito per la porta bianconera"

Mercato Juve, Raimondi: "Ecco il favorito per la porta bianconera"

02:38
Mercato Milan, Raimondi: "Leao prova a ricucire lo strappo. Su van Dijk dipende da..."

Mercato Milan, Raimondi: "Leao prova a ricucire lo strappo. Su van Dijk dipende da..."

00:56
Raimondi: "Le ultime sul futuro di Lukaku. Milan forte su Liberali"

Raimondi: "Le ultime sul futuro di Lukaku. Milan forte su Liberali"

01:53
Mercato Inter, Raimondi: "Su Bastoni-Real nessuna conferma, il punto su Khalaili e Jones"

Mercato Inter, Raimondi: "Su Bastoni-Real nessuna conferma, il punto su Khalaili e Jones"

01:33
Juventus, ecco Ekhator

Juventus, ecco Ekhator

01:43
Casting portiere Juve

Casting portiere Juve

02:00
Inter tra addi e nuovi arrivi

Inter tra addi e nuovi arrivi

02:01
Milan, Amorim porta Gonçalo Inácio

Milan, Amorim porta Gonçalo Inácio

01:38
Juve, il sogno Svilar non sfuma

Juve, il sogno Svilar non sfuma

01:58
Quanti svincolati!

Quanti svincolati!

02:58
Ecco la mia Inter

Ecco la mia Inter

04:14
DICH LUDI SU NICO PAZ DICH

Como, il ds Ludi: "Nico Paz? È stata una sua volontà"

04:10
DICH CARNEVALI SU MERCATO DICH

Juve, Carnevali: "Kolo Muani è una possibilità. Vlahovic non è nei nostri pensieri"

04:20
DICH PALMIERI SASSUOLO DICH

Sassuolo, ds Palmieri: "Muharemovic? Siamo orgogliosi se la Juve lo segue"

01:25
Inter, ecco i nomi nuovi

Inter, ecco i nomi nuovi

I più visti di Mercato

DUSAN VLAHOVIC, 25; JUVENTUS; VdM: 35MLN

Vlahovic, Dybala e Modric senza contratto: quanti big a parametro zero

Inter tra addi e nuovi arrivi

Inter tra addi e nuovi arrivi

Mercato Milan, Raimondi: "Leao prova a ricucire lo strappo. Su van Dijk dipende da..."

Mercato Milan, Raimondi: "Leao prova a ricucire lo strappo. Su van Dijk dipende da..."

Quanti svincolati!

Quanti svincolati!

Milan, Amorim porta Gonçalo Inácio

Milan, Amorim porta Gonçalo Inácio

Juve, il sogno Svilar non sfuma

Juve, il sogno Svilar non sfuma

Mercato ora per ora
Vedi tutti
09:55
La Juventus alza l'offerta per Kolo Muani: i dettagli
Mason Greenwood
23:36
Roma, pericolo Atletico per Greenwood: Simeone all'assalto
23:30
Torino: per la porta spunta Gill, l'eroe del Paraguay ai Mondiali
23:24
L'Inter è fredda su Solet e ci prova il Como di Fabregas
23:07
Juventus, l'agente di Di Gregorio: "Partirà per il ritiro, lo vogliono diversi club europei"