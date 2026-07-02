Il Como si inserisce per Solet: l'Inter ringrazia e apre la caccia a Chalobah

Dopo aver frettolosamente chiuso le porte al potenziale affare Inter-Nico Paz con l'acquisto del talento argentino per la bellezza di 60 milioni, il Como è pronto a incrociare i guantoni con i nerazzurri anche nella corsa a un difensore. Si tratta del centrale dell'Udinese Solet, da tempo nel mirino dell'Inter che, però, ha nelle ultime settimane preferito prendere tempo. Di qui l'inserimento, al solito abbastanza deciso, del Como, che sarebbe pronto a presentare un'offerta all'Udinese rinunciando, o almeno così pare, alla pista che portava a Chalobah.



Proprio la rinuncia - o presunta tale - al difensore del Chelsea potrebbe spalancare un'autostrada all'Inter che, proprio in difesa, ha bisogno di un paio di rinforzi importanti. Il punto, scrive Pietro Guadagno sul Corriere dello Sport, è questo: qualche giorno fa il club lariano ha presentato un'offerta al Chelsea per Chalobah da 25 milioni più due di bonus. I londinesi, consapevoli dell'interesse di altre squadre per il loro giocatore, hanno alzato l'asticella a 30 milioni cui ne andrebbero aggiunti altri 5 sotto forma di bonus. Una cifra che, evidentemente, il Como ha ritenuto eccessiva e spinto i lariani a cambiare obiettivo prendendo appunto informazioni su Solet. Chalobah però piace, e non da oggi, anche a Marotta che, senza la concorrenza del Como, potrebbe riuscire a strappare uno sconto al Chelsea. Potrebbe, perché nei fatti non è ancora stata presentata nessuna offerta, ma certamente correre da soli è più semplice che farlo con una rivale danarosa al proprio fianco. E allora ecco che lo scenario, oggi del tutto ipotetico, potrebbe essere questo: l'Inter abbandona la pista Solet lasciando via libera al Como e il Como, dal canto suo, si sfila dall'affare Chalobah agevolando l'Inter. Udinese e Chelsea permettendo.