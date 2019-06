Llorente parametro zero di lusso: Inter, Milan e Roma ci pensano

25/06/2019

Suggestiva ipotesi di mercato lanciata dalla versione online di A Bola. Secondo il quotidiano sportivo portoghese Fernando Llorente sarebbe nel mirino di diversi club. Tre sarebbero italiani: Inter , Milan e Roma . L'attaccante spagnolo ha il contratto in scadenza con il Tottenham il 30 giugno e proprio questo particolare avrebbe stuzzicato le società in questione, che non dovrebbero pagare il cartellino della punta ma solo l'ingaggio.

Nell'ultima stagione Llorente è sceso in campo 33 volte tra Premier League e Coppe (8 le reti messe a segno) riuscendo a ritargliarsi più spazio dopo l'infortunio di Kane. Nonostante la non più giovanissima età (34 anni) il centravanti garantisce comunque grande affidabilità (basti pensare al gol decisivo realizzato al City nei quarti della scorsa Champions): all'Inter ritroverebbe Conte (l'ex ct lo ha allenato alla Juve nel 2013-14 con ottimi risultati) anche se è già in arrivo Dzeko mentre al Milan potrebbe svolgere il ruolo di vice Piatek. Quanto alla Roma, data appunto per scontata la partenza di Dzeko, un giocatore con simili caratteristiche farebbe certamente comodo.



Attenzione perché, oltre alle citate formazioni italiane, Galatasaray e Athletic Bilbao (dove Llorente è cresciuto) stanno monitorando la situazione.