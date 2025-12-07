Logo SportMediaset

Mercato

Liverpool: Salah e Slot ai ferri corti, addio a gennaio possibile. Tre piste calde

07 Dic 2025 - 10:00
© Getty Images

© Getty Images

La situazione in casa Liverpool si fa sempre più incandescente. Il rapporto tra Mohamed Salah e l'allenatore Arne Slot è ormai definito "molto complicato", gettando pesanti ombre sul futuro dell'attaccante egiziano ad Anfield. Nonostante il profondo amore di Salah per i Reds, il giocatore non è soddisfatto delle scelte tecniche dell'allenatore (che lo ha relegato spesso in panchina). Uno scenario che impone di tenere gli occhi ben aperti: un addio già nella finestra di mercato di gennaio non può essere escluso.

Le pretendenti: Arabia, USA e la sorpresa Turchia

 Se Salah decidesse di lasciare il Liverpool a stagione in corso, secondo Nicolò Schira le opzioni non mancherebbero.

  • Arabia Saudita e MLS: i club della Saudi Pro League e le franchigie americane hanno già manifestato il loro interesse.
  • La pista turca: anche dalla Turchia stanno monitorando attentamente la situazione e potrebbero fare un tentativo concreto

Al momento Salah non ha ancora preso una decisione definitiva, ma è in corso una profonda riflessione sul suo futuro.

