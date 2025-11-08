Lewandowski al Milan? A gennaio pista impraticabile, a giugno...

C'è ancora tanta incertezza intorno al futuro di Robert Lewandowski. Il 37enne ha il contratto con il Barcellona in scadenza tra meno di un anno e non è da escludere che a giugno possa essere messa la parola fine sulla storia tra i catalani e il polacco. Separazione che non ci sarà nel mercato di gennaio: il centravanti è ancora convinto di essere parte importante in un Barca vincente. Poi, a fine stagione, Lewandoski siederà al tavolo con i dirigenti blaugrana per capire cosa ne sarà del futuro: un addio non è da escludere. Nelle ultime settimane dalla Spagna sono arrivate voci riguardo un possibile interessamento del Milan: dopo l'operazione Modric i rossoneri sarebbero ben felici di accogliere un altro campione del calibro di Lewandowski ma per farlo dovranno vincere la concorrenza di tanti club europei e arabi.