Lecce, Sticchi Damiani: "Camarda ci può dare una mano sino a fine campionato"

18 Gen 2026 - 20:28
Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato a DAZN prima della sfida di San Siro contro il Milan facendo chiarezza sul futuro immediato di Camarda, arrivato in prestito dal Milan la scorsa estate: "Non ci sono particolari novità per quanto ci riguarda. Camarda ha avuto questo problema, è stato curato dai nostri medici, è stato visitato da uno specialista. C’è unanimità che con 20 giorni di riposo può rientrare, ovviamente dovrà fare terapie conservative. Ci potrà dare una mano sino alla fine del campionato. Per noi non è cambiato nulla, non ci sono novità particolari per quanto ci riguarda”.

