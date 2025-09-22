Donnarumma, il retroscena: in estate offerto anche al Manchester United

Il Daily Mirror riporta un retroscena che vede protagonista Gianluigi Donnarumma. Il portiere azzurro, dopo essere stato messo sul mercato dal Paris Saint-Germain, durante la scorsa estate era stato offerto al Manchester United per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. La trattativa, però, non decollò: Donnarumma e il suo entourage chiedevano circa 20 milioni a stagione per cinque anni, richieste considerate troppo alte dai Red Devils e che avrebbero sconvolto gli equilibri finanziari e il tetto salariale del club. Lo United, così, ha optato per Senne Lammens e il portiere della Nazionale ha scelto i rivali cittadini del Manchester City.