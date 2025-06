Sarri studia una Lazio giovane: no a Nico Gonzalez e Lotfus-Cheek

La cessione di Tchaouna servirà a smuovere un minimo l’indice di liquidità, anche se la singola partenza del classe 2003 non basterà a dare il via libera al mercato in entrata. Servirà un’altra cessione importante, tra i candidati ci sono Castellanos e Isaksen. Entrambi hanno mercato in Inghilterra, il Taty piace a Crystal Palace e Wolverhampton ma la Lazio chiede una cifra vicina ai 40 milioni di euro per lasciar partire l’ex Girona. Il Tottenham invece è sulle tracce di Isaksen, con il neo manager Thomas Frank che conosce molto bene il calcio danese e avrebbe messo nella lista degli obiettivi l’esterno classe 2001, valutato trenta milioni dai biancocelesti. Una cessione sbloccherebbe il mercato in entrata, con Sarri che ha messo come priorità assoluta il centrocampo. Serve una mezzala per completare il pacchetto a disposizione di Sarri, è stato proposto Loftus-Cheek ma la Lazio vuole ringiovanire la rosa e pensa a Fabbian, che piace molto anche alla Fiorentina. In caso di partenza di Isaksen la Lazio farà un esterno d’attacco, ma non sarà Nico Gonzalez. L’argentino è stato offerto dalla Juventus, ma i costi dell’operazione frenano i biancocelesti, che vorrebbero un esterno più giovane. Piace Ruben van Bommel, esterno classe 2004 figlio di Mark, che però rappresenta più un’alternativa di Zaccagni visto che con l’AZ Alkmaar ha sempre giocato sulla sinistra. Primi nomi che sono legati alle cessioni, la Lazio dovrà fare cassa prima di finalizzare nuovi acquisti.