Prima le cessioni, poi accontentare Gasp e Sarri: le strategie di Roma e Lazio

La Lazio invece sarà legata da un parametro semplice, si potrà spendere solo quello che entrerà dalle cessioni. Sarri ha fatto due richieste chiare, un centrocampista in più per poter ripristinare il 4-3-3 e soprattutto in difesa, se dovesse arrivare un acquisto, deve farlo prima dell’inizio del ritiro a Formello. Tempistiche che potranno essere rispettate solo se ci sarà una cessione, il candidato principale al momento è Loum Tchaouna, con la Lazio che tra le mani ha un’offerta da 14 milioni del Burnley. Il via libera definitivo arriverà dopo l’Europeo Under 21, con l’ex Salernitana impegnato con la maglia della Francia. I biancocelesti sperano in un rilancio del PSV, che già a gennaio seguiva l’esterno classe 2003 con cui la Lazio è pronta comunque a fare un’importante plusvalenza per le casse societarie. In caso di partenza di Tchaouna piace Dennis Man, in uscita dal Parma dopo un girone di ritorno non straordinario, con Colpani possibile alternativa dopo il mancato riscatto della Fiorentina e il ritorno al Monza. Lazio che intanto ha deciso di rinnovare i contratti di Pedro e Vecino, per garantire continuità e stabilità fin dai primi allenamenti del Sarri-bis.