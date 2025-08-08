Logo SportMediaset
Mercato

Il ds del Bayern: "Woltemade? Capitolo chiuso"

08 Ago 2025 - 16:15
La trattativa tra il Bayern Monaco e lo Stoccarda per Nick Wooltemade vive una fase di stallo. Da settimane i campioni tedeschi corteggiano il capocannoniere dell'Europeo Under21. Il VfB ha già respinto due offerte del Bayern, la più recente delle quali da 50 euro più 5 milioni di euro, che non sembra disposto a fare follie, soprattutto dopo aver investito 75 milioni per strappare Luis Diaz dal Liverpool. Sensazioni confermate anche dalle parole del ds Max Eberl: "Penso che ne abbiamo parlato abbastanza", ha detto alla stampa riguardo a Woltemade: "Abbiamo espresso il nostro punto di vista, abbiamo cercato di prendere il giocatore. Lo Stoccarda non ci ha dato aperture di nessun tipo. Ciò significa che non è un tema per noi. Al momento non posso dire altro". Frasi che, secondo il quotidiano Bild, sarebbero soltanto di circostanza: Woltemade rimane nella lista dei desideri dei bavaresi, anche se i colloqui con il VfB sono attualmente sospesi. Anche Woltemade vorrebbe lasciare lo Stoccarda e sta spingendo per un trasferimento al Bayern. L'attaccante si aspetta che i dirigenti del VfB si siedano con il Bayern per trovare una soluzione.

