Mercato

Chelsea, non solo Xavi Simons: accordo con Garnacho

08 Ago 2025 - 17:38
© IPA

© IPA

Il Chelsea non si ferma. Dopo aver già chiuso in questa finestra di mercato due colpi per l'attacco (Delap e Joao Pedro), i Blues vogliono puntellare il reparto con altri due acquisti: Xavi Simons e Alejandro Garnacho. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, il club londinese ha già trovato l'accordo con entrambi i giocatori, ma prima di sedersi al tavolo con Lispia e Man Utd dovrà piazzare alcuni esuberi: Nkunku e Nico Jackson su tutti. Poi il Chelsea potrà sferrare l'assalto finale aiu suoi due obiettivi. 

