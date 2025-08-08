Chelsea, non solo Xavi Simons: accordo con Garnacho

Il Chelsea non si ferma. Dopo aver già chiuso in questa finestra di mercato due colpi per l'attacco (Delap e Joao Pedro), i Blues vogliono puntellare il reparto con altri due acquisti: Xavi Simons e Alejandro Garnacho. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, il club londinese ha già trovato l'accordo con entrambi i giocatori, ma prima di sedersi al tavolo con Lispia e Man Utd dovrà piazzare alcuni esuberi: Nkunku e Nico Jackson su tutti. Poi il Chelsea potrà sferrare l'assalto finale aiu suoi due obiettivi.