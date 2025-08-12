Logo SportMediaset
Mercato

Alisha Lehmann, l'addio alla Juve Women: "Lascio una famiglia"

12 Ago 2025 - 09:00

"Vorrei ringraziare tutti per questo anno fantastico, soprattutto le mie compagni di squadra e i tifosi: non dimenticherò mai il duro lavoro che abbiamo fatto la scorsa stagione e i titoli vinti": comincia così il messaggio social di Alisha Lehmann per salutare la Juventus. "Non avevo solo compagne di squadra, eravamo una famiglia e ho stretto amicizie per la vita - ha aggiunto la calciatrice con quasi 17 milioni di follower su Instagram - e lasciare un club così straordinario e le persone a me care è stata una decisione molto difficile: questo club, questa squadra e quei tifosi avranno sempre un posto speciale nel mio cuore". Per la svizzera classe 1999 è già pronta un'altra avventura in Italia, il suo trasferimento al Como Women è virtualmente concluso. 

09:03
Roma, torna di moda Ezzalzouli
09:00
Alisha Lehmann, l'addio alla Juve Women: "Lascio una famiglia"
23:18
Monza, preso Paulo Azzi dalla Cremonese
22:45
L'Equipe: "Inter su Akliouche, costa 70 milioni"
22:32
Siviglia, sondaggio per Cutrone