Alisha Lehmann, l'addio alla Juve Women: "Lascio una famiglia"

"Vorrei ringraziare tutti per questo anno fantastico, soprattutto le mie compagni di squadra e i tifosi: non dimenticherò mai il duro lavoro che abbiamo fatto la scorsa stagione e i titoli vinti": comincia così il messaggio social di Alisha Lehmann per salutare la Juventus. "Non avevo solo compagne di squadra, eravamo una famiglia e ho stretto amicizie per la vita - ha aggiunto la calciatrice con quasi 17 milioni di follower su Instagram - e lasciare un club così straordinario e le persone a me care è stata una decisione molto difficile: questo club, questa squadra e quei tifosi avranno sempre un posto speciale nel mio cuore". Per la svizzera classe 1999 è già pronta un'altra avventura in Italia, il suo trasferimento al Como Women è virtualmente concluso.