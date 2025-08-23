Logo SportMediaset
Mercato

Udinese, Runjaic: "Sanchez vorrebbe giocare di più, non possiamo garantirglielo"

23 Ago 2025 - 19:07

Così Kosta Runjaic, in conferenza stampa, presentando il posticipo di lunedì sera della sua Udinese con il Verona: "Per quanto riguarda Sanchez non ho molto da aggiungere, avevamo grandi aspettative, lo scorso anno è arrivato con un infortunio, poi non è stato soddisfatto per la sua stagione, c'è stato qualche problemino. Lui continua a essere dell'Udinese; vuole giocare di più per il giocatore che è, ma non possiamo garantirglielo. Noi stiamo lavorando così come lui, c'è ancora qualche giorno per trovare una soluzione soddisfacente per tutti, lunedì non sarà con noi perché la situazione è ancora in evoluzione. Si sta allenando in maniera soddisfacente e ora si è unito al gruppo e può effettuare allenamenti più mirati, vedremo cosa succederà". 

19:07
Udinese, Runjaic: "Sanchez vorrebbe giocare di più, non possiamo garantirglielo"
18:40
Media inglesi: "Mourinho torna in Premier, allenerà il Nottingham Forest"
18:18
Il Torino vende: Ilic e Tameze verso l'addio
17:34
Fenerbahce, preso Edson Alvarez dal West Ham
16:11
Juventus, Tudor: "Perso speranza per Kolo Muani? Ho fiducia nel club"