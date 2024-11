Lazio, Dia non ha la malaria: può esserci contro il Bologna

Sospiro di sollievo per Boulaye Dia, centravanti della Lazio che secondo un comunicato della federcalcio locale delle scorse aveva contratto la malaria in Senegal. In realtà l'ex Salernitana, rimasto fermo a Dakar per gli approfondimenti del caso, secondo fonti senegalesi ha ricevuto responso negativo dagli esami approfonditi fatti oggi: non ha la malaria come lui stesso sin credeva dall'inizio, visto che aveva raccontato al club biancoceleste di avere sintomi più che altro simili a una lieve forma influenzale.