Mercato Lazio, è fatta per Muriqi: farà coppia con Immobile in attacco

AFFARE FATTO

La Lazio ha un nuovo compagno d'attacco per Ciro Immobile: è fatta per l'acquisto di Vedat Muriqi dal Fenerbahce. Nell'ultimo incontro tra le società in questione sono stati definiti i dettagli dell'affare che porterà l'attaccante della nazionale kosovara, classe 1994, nella capitale: contratto di cinque anni da 2 milioni di euro più bonus a stagione. Al Fenerbahce andranno 18 milioni di euro per il cartellino più due di bonus.

Nelle ultime due stagioni Muriqi ha fatto vedere il suo fiuto del gol nel campionato turco, realizzando 32 reti prima con il Caykur Ryzespor e poi con il Fenerbahce. L'attaccante della nazionale kosovara, classe 1994, alla Lazio prenderà il posto di Caicedo che è a un passo dal trovare una nuova squadra in Qatar. L'ecuadoriano ha trovato l'accordo con l'Al Gharafa e il ds biancoceleste Igli Tare, che per lasciarlo partire chiede almeno cinque milioni di euro, investirà l'incasso proprio per l'acquist di Muriqi che dovrebbe costare 18 milioni di euro subito più altri due legati ai bonus.