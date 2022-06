Lotito: "La Lazio farà un mercato per competere con tutti"

LAZIO

Il presidente: "I risultati si centrano, non si annunciano: stiamo costruendo una squadra all'insegna del nuovo assetto tattico"

Dopo un anno di "assestamento", la Lazio punta a fare un campionato ancor più di vertice alla guida di Maurizio Sarri. Per la seconda stagione in panchina del tecnico toscano, Claudio Lotito sembra avere le idee chiare. A partire dal mercato, che dovrà portare gli uomini giusti per il gioco dell'ex tecnico di Napoli, Chelsea e Juve. "Il nostro obiettivo? Fare sempre meglio, non si fanno previsioni. I risultati si centrano, non si annunciano: stiamo costruendo una squadra all'insegna del nuovo assetto tattico e in grado di competere alla pari con tutti", ha detto il numero uno biancoceleste a margine della mostra "Uniformi&Casacche" al Museo dei Granatieri.

Non si tratta di fare regali, ma di organizzare una squadra che sia più competitiva di quella dello scorso anno. Abbiamo avuto un periodo d'assestamento con una guida tecnica e un assetto tattico completamente diversi", ha poi aggiunto Lotito, che non ha voluto parlare del ricorso della Figc respinto dal Tar in merito all'indice di liquidità.

Tra i nomi più gettonati per rinforzare la rosa laziale, ci sono quelli di Carnesecchi per la porta, Romagnoli per la difesa, Allan e Zielinski per il centrocampo e Caputo per l'attacco.