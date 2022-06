Lazio, Premier pazza per Milinkovic-Savic: sondaggio del Chelsea

Si è trattata solamente di una spedizione in avanscoperta, che tuttavia potrebbe concretizzarsi in qualcosa di più nelle prossime settimane. La visita di Igli Tare a Londra aveva l'obiettivo di sondare l'interesse dei club inglesi per giocatori in uscita e al contempo stesso di ascoltare le richieste per alcune pedine messe nel mirino dal club biancoceleste. Come scrive il Corriere dello Sport, il Chelsea si è detto particolarmente interessato a Segej Milinkovic-Savic. Per ora i Blues hanno chiesto solo informazioni, ma i punti di contatto con la Lazio sono parecchi.