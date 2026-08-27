Barcola al Liverpool, affare fatto: al Psg vanno 120 milioni di sterline per l'esterno

27 Ago 2026 - 10:59
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Bradley Barcola sta per diventare un nuovo giocatore del Liverpool: l'esterno francese classe 2002 si trasferirà sulla sponda rossa del fiume Merseyside per 100 milioni di sterline più 20 di bonus. Il Psg, ormai suo ex club, si è alla fine ammorbidito rispetto alla richiesta precedente da 163 milioni e ha deciso di cederlo, vista anche la sovrabbondanza di giocatori nel ruolo a disposizione di Luis Henrique. La cessione di Barcola al Liverpool sblocca a sua volta l'uscita di Cody Gakpo dai Reds: su di lui Tottenham o Manchester City. 

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