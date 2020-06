Lazio, Tare: "Kumbulla ci interessa, nessuna offerta per Milinkovic"

MERCATO LAZIO

Prima della sfida di campionato contro il Torino, Igli Tare ha fatto il punto sul mercato della Lazio. "Ci siamo incontrati con il Verona perché Kumbulla ci interessa, può essere importante per i prossimi anni. Ci siamo visti giovedì, ma è ancora da sviluppare - ha detto il ds biancoceleste -. Non pensavamo di chiudere già la trattativa. Milinkovic? Non sono arrivate offerte. Non c'è necessità che vada via: se ci sarà un'offerta importante per lui e per noi ne parleremo".

Per Kumbulla, Lotito ha messo sul piatto 20 milioni e il cartellino di due giovani: la trattativa, a meno di ribaltoni, sembra ormai alle battute finali. Intanto è ormai fatta per Gonzalo Escalante, che non ha esteso il contratto con l'Eibar e si appresta a diventare un nuovo giocatore biancoceleste. Nei prossimi giorni il centrocampista argentino sbarcherà nella Capitale per effettuare le visite mediche e probabilmente per cominciare ad allenarsi in gruppo, così da accelerare il processo di inserimento e integrazione.

"Noi abbiamo dimostrato negli anni di mantenere i giocatori forti e di creare una squadra di prospettiva ma siamo consapevoli che andare in Champions vuol dire qualità diversa, per questo dovremo essere bravi a fare un passo alla volta - ha proseguito Tare ai microfoni di Sky Sport -. Prima raggiungiamo la qualificazione e pi fare mo il punto della situazione con l’allenatore. Per tutti ora la Lazio è un punto di arrivo e non di partenza e questo vuol dire che dovremo essere bravi a mantenere questo livello".