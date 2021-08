Lazio, ufficiale: dal Verona arriva Zaccagni

mercato lazio

Saltati Kostic e Brekalo, arriva il giocatore del Verona (che prende Caprari)

Dopo che L'Eintracht Francoforte ha tolto Kostic dal mercato, la Lazio si è lanciata su Mattia Zaccagni del Verona che lo ha sostituito con Caprari. Al club veneto vanno 9 milioni (7 più 2 di bonus), al giocatore un ingaggio da 1,9 a stagioni per 4 anni. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto. Il contratto è stato depositato e l'affare è ufficialmente chiuso. In difesa colpo in prospettiva: Massil Adjaoudi, classe 2003, a titolo definitivo dal Lens.

LA CRONACA DELLA GIORNATA

19.50 - DEPOSITATO IL CONTRATTO DI ZACCAGNI

Depositato in Lega il contratto: Mattia Zaccagni è ufficialmente un giocatore della Lazio.

19.00 - IL CLASSE 2003 ADJAOUDI DAL LENS

Massil Adjaoudi è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Il centrocampista classe 2003 arriva da svincolato e si aggregherà alla Primavera allenata da Calori. La scorsa stagione ha militato nel Lens.

17.44 - ZACCAGNI: CONTRATTO PER 4 ANNI DA 1,9 MILIONI DI EURO A STAGIONE

Zaccagni ha trovato l'accordo per un quadriennale da 1,9 milioni di euro.

17.12 - LA TRATTATIVA SI SBLOCCA: ACCORDO PER ZACCAGNI

Dopo ore di discussioni le due parti hanno trovato l'accordo: per Zaccagni manca solo l'ufficialità.

16.45 - CONTINUA IL BRACCIO DI FERRO PER L'INGAGGIO DI ZACCAGNI

Prosegue la trattativa tra la Lazio e l'entourage di Zaccagni. C'è ancora distanza tra l'offerta della dirigenza biancoceleste, stipendio da 1,6 milioni all'anno, e il giocatore che ne vuole 2.

15.20 - VERONA, TUTTO FATTO PER CAPRARI

Il Verona si copre e prende Caprari dalla Sampdoria: sarà lui il sostituto di Zaccagni. Prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza.

13.30 - PER ZACCAGNI SI CERCA LA FORMULA PER L'INGAGGIO

La Lazio è sempre più vicina a Mattia Zaccagni. Si lavora sull'ipotesi di un quadriennale. C'è però ancora da limare la distanza sulle cifre del contratto con il giocatore che chiede 2 milioni di euro.

12.25 - SALTA LA PISTA BREKALO: E' ANDATO IN PRESTITO AL TORO

La Lazio, nel caso non possa arrivare a Zaccagni, non può nemmeno sperare nell'arrivo del croato del Wolfsburg Josip Brekalo, già da tempo nel mirino biancoceleste. L'attaccante, infatti, è passato in prestito al Torino per un milione con un riscatto fissato a 11.