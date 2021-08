Lazio, spunta l’ipotesi Insigne: servono 25 milioni

IL VALZER DELLE PUNTE

Se Correa andrà all’Inter Sarri potrebbe riabbracciare il capitano del Napoli, che è ancora lontano dal rinnovo con gli azzurri

A una settimana dall’inizio del campionato le trattative sono ancora pienamente nel vivo e, all’interno di un’estate pazza e in cui la bolla del mercato sgonfiato moltiplicherà le occasioni, può ancora succedere davvero di tutto. Lo sanno bene a Napoli, dove da giorni i tifosi sono in ansia per il rinnovo di Insigne che continua a non arrivare e lo sanno bene anche all’Inter, dove hanno già visto partire Hakimi e Lukaku a distanza di pochi giorni. Getty Images

In attesa dell’annuncio di Dzeko, bloccato da un braccio di ferro con la Roma, i nerazzurri vanno alla caccia di un’altro top attaccante e negli ultimi giorni è emerso con forza proprio il nome del capitano del Napoli. A Milano Insigne potrebbe guadagnare i 6 milioni che chiede agli azzurri, ma ci sarebbe molta distanza tra la richiesta dei partenopei (30 milioni) e l’offerta dei nerazzurri (15) e c’è anche chi giura che l’interessamento per Insigne sia solo un bluff di Marotta per accelerare per Correa.

Simone Inzaghi conosce bene il Tucu e sarebbe molto felice di riabbracciarlo a Milano e il giocatore argentino, attraverso i suoi rappresentanti, ha già offerto la propria disponibilità. Il problema è trattare con Lotito, già scottato dall’addio del tecnico in direzione Appiano Gentile, che per il suo attaccante chiede 40 milioni di euro. All’Inter però sanno bene che la Lazio sta risentendo della crisi e ha necessità di centrare un’importante cessione per far quadrare i conti.

I problemi finanziari dei biancocelesti sono evidenti, tanto che i contratti dei nuovi acquisti Hysaj, Felipe Anderson, Kamenovic, Romero e Radu (rinnovo) non sono ancora stati depositati. Sarri aspetta anche gli arrivi di Kostic e Basic, ma servono incassi per una trentina di milioni di euro. Soldi che potrebbero arrivare proprio dalla cessione di Correa, che poi però andrebbe rimpiazzato e qui torna di moda il nome di Insigne.

La fumata grigia per il rinnovo e il contratto in scadenza il 30 giugno 2022 potrebbero spingerlo lontano da Napoli già quest’estate e Maurizio Sarri a Roma lo accoglierebbe a braccia aperte: AdL chiede 30 milioni, ma a 25 si potrebbe chiudere. Fantamercato? Messi al Psg ha insegnato che fino al 31 agosto è davvero tutto possibile…

