Lazio, senti Lotito: "Costruita una Ferrari, ho speso 100 mln. E non è finita qui"

Quella che si avvia alla conclusione è stata una estate a dir poco movimentata in casa Lazio. Colpi mancati, spaccature poi rientrate, cessioni di big e tante facce nuove sul mercato. Insomma i tifosi biancocelesti non si sono fatti mancare nulla. Dopo il colpo Guendouzi, arrivato ieri nella Capitale, Claudio Lotito è tornato a parlare. E il numero uno dei biancocelesti è tutt'altro che banale: "Ho costruito una Ferrari, ora deve parlare il campo - ha tuonato a Il Messaggero -. Ho costruito una Ferrari, ora deve parlare il campo. Ho già speso 100 milioni per i rinforzi, fra cartellini, commissioni e stipendi, senza la seconda rata di Milinkovic-Savic che entrerà fra un anno".