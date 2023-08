Nuova avventura

Il difensore in rotta con i bianconeri vola nella capitale tedesca che prende parte alla prossima Champions: la Juve pagherà parte dell'ingaggio

Leonardo Bonucci all'Union Berlino è cosa fatta: il difensore ormai ex Juventus si è accordato con i tedeschi e sbarcherà in serata nella capitale tedesca per le visite di rito e la firma del contratto. Intercettato all'aeroporto Sandro Pertini di Torino Caselle, l'azzurro è stato di poche parole: "Ci sarà modo per salutare i tifosi", ha dichiarato prima di superare i controlli per l'imbarco. Bonucci dovrebbe firmare un contratto annuale, tornando quindi a giocare la Champions League nell'anno in cui la Juventus non lo farà. I tedeschi hanno battuto la concorrenza della Lazio, anch'essa interessata al giocatore.

Il ds dei berlinesi Runhert aveva annunciato ufficialmente l'interesse per il difensore italiano preannunciando che la decisione si sarebbe presa entro venerdì della scorsa settimana, affare che si è concretizzato ora. Ritrova Robin Gosens, ex giocatore dell'Inter appena trasferitosi in Germania dove ha esordito con una doppietta.

La Juve pagherà parte dell'ingaggio

Leonardo Bonucci nella prossima stagione giocherà in Bundesliga. Concluso il rapporto con la Juve che lo aveva messo fuori rosa perché non considerato nel progetto tecnico, il difensore classe 1987 ha dato nelle ultime ore l`ok definitivo al trasferimento in Germania. Domani si sottoporrà alle visite mediche di rito che precederanno la firma sul contratto che dovrebbe essere di un anno con opzione per quella successiva. La Juventus contribuirà a pagare una parte dell'ingaggio (3.5 lordi saranno a carico dei bianconeri) del calciatore, che accettando l'Union Berlino avrà la possibilità di giocare in Champions League il prossimo anno.

