Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Fiorentina, sondaggio dello Zenit per Beltran

12 Ago 2025 - 14:21

Dopo il no al Flamengo Beltran resta comunque nella lista dei giocatori in uscita dalla Fiorentina. Potrebbe approfittarne lo Zenit, che secondo quanto appreso da TMW avrebbe fatto un sondaggio per l'argentino, tra costi e volontà del giocatore.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:58
Calciomercato live

Calciomercato live

01:15
Calciomercato live

Calciomercato live

01:11
Calciomercato live

Calciomercato live

01:28
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

01:14
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:11
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:28
Calciomercato Live

Milan e Juve: il punto su Hojlund e Kolo Muani

01:36
Taremi saluta l'Inter

Taremi saluta l'Inter

01:32
Napoli saluta Raspadori

Napoli saluta Raspadori

01:14
Calciomercato live

Calciomercato live

01:50
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:27
jash

Milan, ecco Jashari: inizia l'avventura in rossonero

01:36
Calciomercato live

Calciomercato live

01:58
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Mercato

Da Balotelli a Calabria fino a Pjanic: quanti svincolati in cerca di squadra

Marco Verratti

Verratti e Retegui al top: la classifica dei giocatori italiani più pagati

Calciomercato Live

Milan e Juve: il punto su Hojlund e Kolo Muani

Davide Calabria

C'è una Nazionale degli svincolati: ecco gli affari azzurri a costo zero

Donnarumma e gli addii al veleno: quando Gigio parte è sempre un caso

 Lucas Vazquez

Stelle a costo zero: gli svincolati di lusso in giro per il mondo

Mercato ora per ora
Vedi tutti
16:27
Milan: De Winter è arrivato a Milano per le visite mediche
16:25
Man: "Quando il PSV ha chiamato ho detto subito di sì"
15:37
Bondo lascia il Milan e va alla Cremonese: è ufficiale
15:35
Liverpool, interesse concreto per Leoni del Parma: su di lui anche Inter e Milan
14:21
Fiorentina, sondaggio dello Zenit per Beltran