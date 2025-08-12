Fiorentina, sondaggio dello Zenit per Beltran

Dopo il no al Flamengo Beltran resta comunque nella lista dei giocatori in uscita dalla Fiorentina. Potrebbe approfittarne lo Zenit, che secondo quanto appreso da TMW avrebbe fatto un sondaggio per l'argentino, tra costi e volontà del giocatore.
