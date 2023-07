Lazio, il saluto a Milinkovic-Savic: "Grazie per tutte le emozioni Sergente"

Sergej Milinkovic-Savic è un giocatore dell'Al Hilal ormai da qualche giorno, ma la Lazio ha voluto prendere tempo prima di salutare il suo Sergente. Sui social, dopo aver annunciato sul proprio sito l'ufficialità del passaggio del serbo ai sauditi, il club biancoceleste ha quindi deciso di pubblicare un lungo video per congedare il centrocampista. Immagini ricche di emozioni, tra gol e giocate mozzafiato del serbo, con saluti e ringraziamenti: "Il momento che non avremmo mai voluto vivere. Grazie per tutte le emozioni, Sergente. Tua Lazio".