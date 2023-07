Milinkovic-Savic: "Felice di unirmi alla famiglia dell'Al Hilal"

© instagram

Dopo l'addio alla Lazio e i saluti ai tifosi, Sergej Milinkovic-Savic volta pagina e affida ai social le prime dichiarazioni da nuovo giocatore dell'Al Hilal. "Sono felice di unirmi alla famiglia - ha scritto il Sergente sul suo profilo Instagram -. Grazie a tutti per la calorosa accoglienza". "Sono pronto per iniziare subito a lavorare", ha aggiunto il centrocampista serbo dopo aver chiuso la sua avventura in biancoceleste ed essersi unito ufficialmente alla squadra araba.