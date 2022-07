Lazio, Romagnoli ha detto sì: accordo fino al 2027

Sta per giungere alla conclusione la telenovela riguardante Alessio Romagnoli. L'ex capitano del Milan ha infatti trovato un accordo definitivo per il suo trasferimento alla Lazio, con la quale firmerà da parametro zero un contratto fino al 2027. Ingaggio da 3 milioni di euro di parte fissa più bonus legati ai risultati di squadra, come il raggiungimento dell'Europa League o della Champions League.