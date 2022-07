Lazio, Lotito: "Ora basta polemiche. E regalo quattro colpi a Sarri"

LAZIO

Il presidente biancoceleste: "Romagnoli a certe condizioni può restare a casa, Casale nostra prima scelta. Mancano due portieri"

Dopo la smentita del litigio con Igli Tare, Claudio Lotito tiene unita la Lazio e passa ai fatti: "Ora basta polemiche, facciamo parlare il campo. Remiamo tutti dalla stessa parte per fare il salto". Il presidente, nelle parole pronunciate ieri a Formello e riportate da Il Messaggero, fissa i prossimi passi del calciomercato biancoceleste: "Ho un impegno con Sarri per due difensori e due portieri. Stop. Un difensore è già arrivato (Casale, ndr), l'altro arriverà. Manterrò le promesse fatte al tecnico con cui ho stilato un elenco di top player da cui attingere per costruire una grande squadra". © Getty Images

A proposito della retroguardia, Lotito sottolinea come Casale sia "sempre stata la nostra prima scelta" mentre l'altro nome sembra portare ad Alessio Romagnoli, a parametro zero dopo la scadenza del contratto con il Milan, anche se le dichiarazioni del numero uno biancoceleste non rassicurano Sarri: "A certe condizioni può restare a casa".