Lazio, pressing su Sarri per battere la concorrenza: incontro con l'agente

La Lazio è in pressing su Maurizio Sarri, il primo nome scelto per prendere il posto di Marco Baroni, che saluterà dopo una stagione fallimentare chiusa con l'esclusione dall'Europa (trovato l'accordo verbale per la risoluzione del contratto, venerdì previsto il nero su bianco per liberarlo). Troppa la concorrenza per l'allenatore toscano, nel mirino anche dell'Atalanta per il dopo Gasperini e della Fiorentina per il post Palladino, serve dare un'accelerata all'operazione. La dirigenza biancoceleste ha già contattato l'ex tecnico, che si dimise nel marzo 2024 nonostante un contratto fino a giugno 2025 (rinunciando a cinque milioni netti), proponendogli un contratto biennale a 2,8 milioni di euro netti a stagione. Previsto in serata un incontro con gli agenti per discutere - come riferisce Alfredo Pedullà - degli aspetti non soltanto contrattuali ma anche tecnici dell'operazione. Sarri vuole garanzie da Lotito sul mercato: acquisti mirati per rafforzare la squadra in ogni reparto ed evitare partenze eccellenti. Il piano B della Lazio si chiama Rino Gattuso, sotto contratto con l’Hajduk. La Lazio aveva fissato un incontro con il tecnico calabrese, che ha voglia di tornare a sedersi su una panchina italiana, ma il faccia a faccia è slittato. Priorità a Sarri, poi si vedrà.