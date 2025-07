Deco, ds Barcellona, ha avuto un incontro con gli agenti di Xavi Simons in un hotel della città catalana. Lo rivela Sport. Si è trattato di un primo sondaggio esplorativo per l'olandese che tornerebbe volentieri in blaugrana. Il prezzo che ne fa il Lipsia, ben 70 milioni di euro, è un ostacolo duro da superare.