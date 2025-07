Doppio affare sull'asse Napoli-Torino: Ngonge in granata e Milinkovic in azzurro

La fumata bianca finale non è ancora arrivata, ma la sensazione è che possa essere questione di ore. Napoli e Torino sono vicinissime a chiudere un doppio accordo: Ngonge in granata e Milinkovic-Savic in azzurro. Due operazioni slegate e così impostate: il Toro pagherà 1 milioni per il prestito dell'esterno belga con la possibilità di riscattarlo con ulteriori 11 milioni, per il portiere serbo invece si tratterà di un trasferimento a titolo definitivo di cui le cifre non sono ancora note. Vanja all'interno del suo contratto ha una clausola rescissoria da 18 milioni circa: da capire se il Napoli pagherà questa somma o se Manna e Vagnati hanno trovato una quadra alternativa.