Baroni ai saluti, la Lazio si è mossa per un clamoroso ritorno: contattato Sarri

L'incontro con la dirigenza della Lazio è previsto al massimo giovedì ma il destino di Marco Baroni sembra segnato dopo la sconfitta casalinga contro il Lecce all'ultima giornata di campionato che ha escluso la squadra biancoceleste dall'Europa dopo otto stagioni di seguito. "Esonero? Se mi devono esonerare lo sa la società. Io ho dato tutto me stesso insieme al mio staff e la squadra", ha detto il tecnico a caldo domenica sera. "Analizzeremo con attenzione tutto ciò che non ha funzionato. La Società è già al lavoro per pianificare il ritiro e la nuova stagione, consapevole che voi tifosi biancocelesti meritate ambizioni nuove e mai ridimensionate", la posizione del club nel comunicato del giorno dopo. Intanto il toto-nome per l'eventuale sostituto è già cominciato. Anzi, la Lazio si è già mossa nella direzione di un clamoroso ritorno, quello di Maurizio Sarri.



Sarri, che si è dimesso nel marzo 2024 nonostante un contratto fino a giugno 2025 (rinunciando a cinque milioni netti) dopo la quarta sconfitta di fila tra campionato e in Champions contro il Bayern che costò l'eliminazione, è già stato contattato - come riferisce l'esperto di mercato Alfredo Pedullà - e starebbe riflettendo sull'offerta di Lotito. E la dirigenza avrebbe anche sondato il parere dello spogliatoio. Il tecnico toscano era entrato in ottica Milan, che lo aveva cercato prima dell'arrivo di Sergio Conceiçao per il dopo Fonseca e cui aveva risposto no. Ma la nomina di Igli Tare al Milan nel ruolo di direttore sportivo azzera le possibilità di un approdo sulla panchina rossonera per la prossima stagione. Tesi i rapporti tra i due nel loro trascorso insieme alla Lazio. Gli altri nomi accostati alla Lazio sono quelli di Patrick Vieira, che bene ha fatto con il Genoa, e degli ex Alessandro Nesta, che lascia il Monza, e Sergio Conceiçao, a fine corsa con il Milan.