Spezia, ufficiale l'ingaggio del difensore Onofri

"Spezia Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore Matteo Onofri, il quale ha sottoscritto un contratto con il club di via Melara fino al 30 giugno 2028". È quanto si legge in una nota sul sito ufficiale della squadra ligure che milita in Serie B. "Classe 2004, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Cesena, dopo essersi messo in mostra con le maglie di Savignanese e Victor San Marino, nella passata stagione" Onofri "è stato - prosegue la nota - tra i pilastri del Ravenna in Serie D, mettendo a referto una stagione di assoluto rilievo, con 36 presenze, 5 reti e 5 assist tra regular season e playoff". "Difensore centrale moderno e completo, fisicamente prestante e solido difensivamente, Onofri è ora pronto a proseguire nel proprio percorso di crescita con la maglia delle Aquile e a raggiungere mister Luca D'Angelo e i compagni nel ritiro di Santa Cristina. Benvenuto, Matteo!", conclude il comunicato dello Spezia.