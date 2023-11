Lazio, occasione Insigne: tentazione per gennaio

OBIETTIVO BIANCOCELESTE

L'attaccante del Toronto ha lo stesso procuratore di Luis Alberto e Sarri lo conosce alla perfezione dai tempi del Napoli

Messi, Insigne, Bernardeschi: ecco gli stipendi più alti della MLS





























1 di 16 © sportmediaset SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset 1 di 16 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il mercato invernale è ormai alle porte e in casa Lazio si pianificano con grande attenzione le prossime mosse. A caccia di rinforzi, Maurizio Sarri non ha intenzione di accontentarsi per puntare nuovamente alla zona Champions. Obiettivo per cui Lotito potrebbe fare uno sforzo già a gennaio provando a riportare in Italia Lorenzo Insigne. Al momento a Formello gli esterni offensivi non mancano, ma non mancano nemmeno i dubbi sul loro rendimento e il loro futuro in biancoceleste. Dunque sotto con la tentazione Insigne.

Vedi anche Calcio estero Toronto in crisi: Insigne viene contestato dai tifosi e perde la testa

L'ex Napoli in MLS non ha certo sfondato. Anzi. E l'impressione è che se dovesse arrivare una chiamata dalla Serie A sarebbe pronto a rivedere un po' le pretese economiche e a preparare le valigie molto rapidamente per rientrare in Italia. Ipotesi che la Lazio sta studiando molto attentamente. Soprattutto per due motivi: il rapporto speciale con Sarri e il passato brillante accanto a Immobile. Temi che rendono l'occasione Insigne un'opzione molto concreta a Formello. Il tecnico lo conosce benissimo e sa come farlo rendere al massimo nel tridente. E già ai tempi del Pescara Lorenzo e Ciro hanno già dimostrato cosa possono fare insieme.

Tutto con un dettaglio importante che potrebbe facilitare l'operazione e accelerare i tempi delle trattative. Come Luis Alberto, infatti, anche Insigne fa parte della scuderia "YouFirst", agenzia che avrebbe già proposto l'attaccante a Lotito con la possibilità di uno svincolo. Ipotesi che senza aver trascorso due anni negli States costringerebbe Insigne a ridare indietro al Fisco Usa una grossa fetta di tasse risparmiate finora e che potrebbe complicare un po' la questione insieme ai 7,5 milioni di ingaggio del giocatore.