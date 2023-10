Toronto in crisi: Insigne viene contestato dai tifosi e perde la testa

MLS

Brutta reazione dell'ex Napoli, infortunato ma presente in tribuna, alle provocazioni dei tifosi canadesi

© Getty Images Rottura totale tra Lorenzo Insigne e i tifosi di Toronto. L'ex capitano del Napoli, al Toronto FC fino al 30 giugno 2026, è attualmente infortunato ma era in tribuna ad assistere alla partita della sua squadra, un altro ko (con Cincinnati) che ha certificato l'ultimissimo posto nella Eastern Conference di Mls e alcuni tifosi dopo la gara se la sono presa con lui insultandolo. Rabbiosa la reazione dell'italiano, che direttamente dal suo Sky Box si è alzato in piedi e mostrando il dito medio ad acluni tifosi ha alzato la voce e ha urlato: "Hey you, fuck you. Respect!" ("vaffa..., devi portare rispetto").

Non una bella reazione quella di Insigne, che certifica come l'attaccante in Mls non abbia trovato l'America. Non è escluso a questo punto che a gennaio, con il campionato americano in pausa e con i playoff a cui Toronto non prenderà parte, l'ex Napoli possa tornare in Italia anche se di sicuro dovrà rinunciare a una parte del ricco stipendio che percepisce in Canada.

